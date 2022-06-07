Червень, 07 в 19:13

Санкції проти Росії країн Заходу не вплинули на позицію російської політичної еліти щодо війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times, зазначивши, що деякі санкції все ж таки завдали серйозної шкоди російській економіці.

Володимир Зеленський вважає, що Росія завжди знаходить способи обходу санкцій, а деякі країни Заходу вже втомилися від економічних наслідків санкцій проти Москви і шукають способи пом’якшити їх вплив для захисту своїх комерційних інтересів.

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Президент вважає, що результат санкцій можна буде побачити за якийсь час, але вводити їх у повному обсязі потрібно вже зараз.

– Вони підтримують Україну, але також перевіряють, що можна зробити, щоб послабити санкції, щоб бізнес не постраждав, – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українська влада змогла визначити маршрут, куди було вивезено вкрадене Росією зерно з українських портів.

Крім того, Володимир Зеленський вкотре закликав західні країни підтримати Україну військовим чином, щоби відновити територіальну цілісність України.

– Ми поступаємося в оснащенні й тому не здатні наступати, – сказав він.

Президент України вважає, що західні партнери можуть зробити більше, щоб посадити російську сторону за стіл переговорів. Крім того, Захід може посилити постачання озброєння в Україну та посилити економічні санкції проти Кремля, включаючи повне нафтове та газове ембарго.

Джерело: Financial Times