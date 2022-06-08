Июнь, 08 в 9:05

На 105-е сутки полномасштабной войны активные бои идут на Востоке Украины.

Карта боевых действий в Украине на 08.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях Вооруженные силы Беларуси согласно плану проведения проверки до 11 июня отрабатывают создание ударных группировок и проверяют готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

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На Северском направлении российские подразделения продолжают демонстрационные меры, чтобы сковать действия подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении россияне удерживают занятые рубежи, а также минируют местность, чтобы помешать продвижению украинских войск.

На Славянском направлении захватчики штурмом пытаются улучшить тактическое положение.

Кроме того, оккупанты оборудуют огневые позиции в районе Изюма, чтобы не допустить контрнаступления украинских войск.

На Лиманском направлении российской армии пришлось отойти после неудачной попытки разведки боем в направлении Райгородка.

Украинские защитники успешно сдерживают штурм россиян в Северодонецке Луганской области. По состоянию на 8 июня боевые действия в городе продолжаются.

Неудачным было наступление российских захватчиков в районе Тошковки и попытки продвинуться в сторону Устиновки. В районе последнего населенного пункта украинские военные отбросили оккупантов.

На Бахмутском направлении враг увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации.

Армия РФ обстреляла позиции украинских подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Травневое, Яковлевка и Доломитное.

В районах Покровского, Видродження и Яковлевки россияне нанесли авиаудары вертолетами Ка-52.

В районе Нагорного украинские военные огневым поражением вынудили врага отойти на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытаются сковать действия украинских войск и помешать перебрасыванию резервов Сил обороны на другие направления.

Для этого россияне обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное.

По Курахово российские военные нанесли ракетный удар, авиационный – по Нью-Йорку.

На Южнобужском направлении армия РФ ведет позиционную оборону.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о вражеских артиллерийских обстрелах в районах населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

На Бессарабском направлении существенных изменений не произошло.

Полномасштабная война в Украине длится уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW