Карта бойових дій на 08.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 08 в 9:05

На 105-ту добу повномасштабної війни активні бої точаться на Сході України.

Карта бойових дій в Україні на 08.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках Збройні сили Білорусі згідно з планом проведення перевірки до 11 червня відпрацьовують створення ударних угруповань та перевіряють готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

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На Сіверському напрямку російські підрозділи продовжують демонстраційні заходи, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку росіяни утримують зайняті рубежі, а також мінують місцевість, щоб завадити просуванню українських військ.

На Слов’янському напрямку загарбники штурмом намагаються покращити тактичне положення.

Крім того, окупанти обладнують вогневі позиції в районі Ізюма, щоб не допустити контрнаступу українських військ.

На Лиманському напрямку російській армії довелось відійти після невдалої спроби розвідки боєм у напрямку Райгородка.

Українські захисники успішно стримують штурм росіян у Сєвєродонецьку Луганської області. Нині бойові дії в місті тривають.

Невдалим був наступ російських загарбників у районі Тошківки та спроби просунутися в бік Устинівки. У районі останнього населеного пункту українські військові відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку ворог збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.

Армія РФ обстріляла позиції українських підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка та Доломітне.

У районах Покровського, Відродження та Яковлівки росіяни завдали авіаударів вертольотами Ка-52.

У районі Нагірного українські військові вогневим ураженням змусили ворога відійти на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагаються скувати дії українських військ та завадити перекиданню резервів Сил оборони на інші напрямки.

Для цього росіяни обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне.

По Кураховому російські військові завдали ракетного удару, авіаційного – по Нью-Йорку.

На Південнобузькому напрямку армія РФ веде позиційну оборону.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакине, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін не відбулось.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW