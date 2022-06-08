Июнь, 08 в 10:11

Украинские военные успешно сдерживают штурм оккупантов в Северодонецке, боевые действия продолжаются. Также ВСУ сдерживают российских захватчиков в Камышевахе.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что в Тошковке наступление врага успеха не имело. Оккупанты также пытались продвинуться возле Устиновки, но украинские защитники их отбросили.

В то же время Гайдай отметил, что очередь разрушений, к сожалению, пришла в Лисичанск. Враг уничтожает город на горе. 7 июня россияне обстреливали центральные районы Лисичанска.

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В результате обстрелов погиб мужчина, а женщина получила ранение — она ​​в больнице в Черновцах. Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр: его так же уничтожают, уцелевших зданий осталось немного.

Становится похожим на Северодонецк: оккупанты постепенно уничтожают Лисичанск / 8 фотографий

Наибольшие разрушения зафиксированы во Врубовке и Золотом – повреждено более 25 домов. 7 июня захватчики без остановки обстреливали из артиллерии эти населенные пункты.

В Северодонецке в результате вражеских обстрелов на днях выгорело здание местной станции скорой помощи.

В целом, по словам Гайдая, за минувшие сутки на Донбассе ВСУ отбили 11 атак врага, уничтожив три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Также глава Луганской ОВА добавил, что личный состав противника деморализован. Оккупанты отказываются воевать, их возвращают из Луганской области на территорию РФ.

Фото: Сергей Гайдай