Червень, 08 в 10:11

Українські військові успішно стримують штурм окупантів у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Також ЗСУ стримують російських загарбників у Комишувасі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що у Тошківці наступ ворога успіху не мав. Окупанти також намагалися просунутися біля Устинівки, але українські захисники їх відкинули.

Водночас Гайдай зауважив, що черга руйнацій, на жаль, прийшла до Лисичанська. Ворог знищує місто на горі. 7 червня росіяни обстрілювали центральні районі Лисичанська.

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Внаслідок обстрілів загинув чоловік, а жінка дістала поранення – вона в лікарні у Чернівцях. Лисичанськ поступово стає схожим на обласний центр: його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато.

Стає подібним до Сєвєродонецька: окупанти поступово знищують Лисичанськ / 8 фотографий

Найбільші руйнації зафіксовано у Врубівці та Золотому – пошкоджено понад 25 будинків. 7 червня загарбники без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти.

У Сєвєродонецьку внаслідок ворожого обстрілу днями вигоріла будівля місцевої станції швидкої допомоги.

Загалом, за словами Гайдая, за минулу добу на Донбасі ЗСУ відбили 11 атак ворога, знищивши три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу Орлан-10.

Також голова Луганської ОВА додав, що особовий склад противника деморалізований. Окупанти відмовляються воювати, їх повертають з Луганської області на територію РФ.

Фото: Сергій Гайдай