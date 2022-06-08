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Факты / Украина

Украина готовится к сбору урожая: Шмыгаль назвал вызовы, которые стоят перед аграриями

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Украина готовится к сбору урожая: Шмыгаль назвал вызовы, которые стоят перед аграриями
Фото: Depositphotos

Посевная кампания в Украине, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей.

Теперь в Украине начинается подготовка к сбору урожая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал об основных вызовах, которые стоят сейчас перед аграриями.

Во-первых, это необходимость вывоза урожая. По словам Шмыгаля, Мининфраструктуры прорабатывает варианты по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования Россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.

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Вторая задача – это сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.

Третий вызов, о котором вспомнил Шмыгаль, – это обеспечение аграриев топливом. По словам премьер-министра, он дал задание профильным министерствам и военным гражданским администрациям обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.

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