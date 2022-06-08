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Україна готується до збору врожаю: Шмигаль назвав виклики, які стоять перед аграріями

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Україна готується до збору врожаю: Шмигаль назвав виклики, які стоять перед аграріями
Фото: Depositphotos

Посівна кампанія в Україні, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ.

Тепер в Україні розпочинається підготовка до збору врожаю. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і розповів про основні виклики, які стоять зараз перед аграріями.

По-перше, це необхідність вивозу урожаю. За словами Шмигаля, Мінінфраструктури пропрацьовує варіанти щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування Росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

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Друге завдання – це збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Третій виклик, на якому наголосив Шмигаль, – це забезпечення аграріїв пальним. За словами премєр-міністра, він дав завдання профільним міністерствам та військовим цивільним адміністраціям забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю.

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