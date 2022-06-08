Июнь, 08 в 19:55

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала изданию Spiegel интервью, в котором сделала ряд неоднозначных заявлений. Больше всего возмущений вызвали ее слова о том, что она якобы не винит себя в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

– Я не считаю, что должна признать свою неправоту, и извиняться за это не буду, – отметила экс-канцлер.

На эти заявления уже отреагировали посол Украины в Германии и Офис президента.

В частности, как пишет Die Zeit, украинский представитель в ФРГ Андрей Мельник отметил, что заявления Ангелы Меркель “вызывают большое сожаление” и после них возникает “много вопросов без ответов”.

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Он призвал Германию “пересмотреть политику по РФ” и провести “открытую дискуссию в обществе” на этот счет.

– Потому что если предполагается, что все прошло так хорошо и не было совершено никаких ошибок, тогда возникает вопрос, почему мы имеем дело с этой агрессивной войной в течение 105 дней, – поинтересовался Мельник.

Еще жестче выступил советник Офиса президента Михаил Подоляк, который поинтересовался, зачем было строить Северный поток-2, если Меркель всегда знала, что Россия планирует войну, а цель Путина – уничтожить ЕС.

– “Я не была наивной”, – говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу России? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки? – написал он у себя в Twitter.

Тем временем журналист и политический деятель Сергей Высоцкий отметил, что украинцы сейчас так ненавидят Ангелу Меркель за ее политику 2006-2008 годов, “как будто Януковича в 2010 какие-то инопланетяне нам выбрали”.

А главный редактор издания LB.ua Олег Базар призвал обратить внимание на то, что Меркель говорит, что сейчас Украина – внутренне демократически стабильная страна.

– И этим надо тыкать в рожу всем питомцам Меркель и Шредера в тамошней политике, всем явным и латентным русофилам, которые попытаются помешать предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС. А потом и о ПДЧ поговорим, – подчеркнул он.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков обратил внимание на то, что Меркель заблокировала вступление Украины в НАТО, когда президентом был Виктор Ющенко (2005–2010), а премьером – Юлия Тимошенко, однако виноват во всем, по ее словам, Виктор Янукович.

Часть рядовых пользователей соцсетей, увидев заявления Меркель о том, что она не чувствует себя виноватой и не могла знать, чем закончатся попытки задобрить агрессора, начала иронизировать, сравнивая ее попытки оправдаться с тем, как вели себя и что говорили первые российские военнопленные.

Журналист Евгений Зинченко, тем временем, обратил внимание на то, что произошедшие в результате действий Меркель события навсегда определили ее настоящее место в истории.

Некоторые пользователи подчеркивают, что даже при том, что Украина раньше была другой, это не отменяет того, что империализм России был и остается прежним.