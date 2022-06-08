Меркель не видит своей вины в том, что Россия напала на Украину

Июнь, 08 в 7:37

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время первого интервью с момента отставки заявила, что не обвиняет себя в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом рассказала Ангела Меркель в интервью Spiegel.

Отвечая на вопрос, могла ли она сделать больше для предотвращения войны в Украине, Меркель сказала: “Я себя не обвиняю. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить”.

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— Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую ​​трагедию – я уже считаю, что эта ситуация является значительной трагедией, — можно ли было ее предотвратить? И именно поэтому вы себя спрашиваете это, и, конечно, я себе до сих пор задаю этот вопрос, – сказала она.

В то же время эксканцлер отклонила обвинение посла Украины в Германии Андрея Мельника в том, что она проводила политику пацификации в отношении России.

— Я так не думаю. Дипломатия, если она терпит неудачу, не ошибочна, – отметила Меркель и добавила, что без Минских договоренностей, по ее мнению, ситуация в Украине была бы еще более критичной.

То же самое, отметила бывший канцлер Германии, касается и ее решения не поддержать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году.

— Я не считаю, что должен признать свою неправоту, и извиняться за это не буду, – сказала Меркель.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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