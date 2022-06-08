Червень, 08 в 19:55

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель дала виданню Spiegel інтерв’ю, у якому зробила низку неоднозначних заяв. Найбільше обурень викликали її слова про те, що вона нібито не звинувачує себе в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

– Я не вважаю, що маю визнати свою неправоту, і вибачатися за це не буду, – зазначила ексканцлер.

На ці заяви вже відреагували посол України у Німеччині та Офіс президента.

Зокрема, як пише Die Zeit, український представник у ФРН Андрій Мельник зазначив, що заяви Ангели Меркель “викликають велике співчуття” і після них виникає “багато питань без відповідей”.

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Він закликав Німеччину “переглянути політику щодо РФ” і провести “відкриту дискусію в суспільстві” з цього приводу.

– Тому що якщо передбачається, що все пройшло так добре і не було зроблено жодних помилок, тоді постає питання, чому ми маємо справу з цією агресивною війною протягом 105 днів, – поцікавився Мельник.

Ще жорсткіше виступив радник Офісу президента Михайло Подоляк, який поцікавився, навіщо будувати Північний потік-2, якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС.

– “Я не була наївною”, – каже ексканцлер. Навіщо тоді було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку Росії? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки? – написав він у себе в Twitter.

Тим часом журналіст та політичний діяч Сергій Висоцький зазначив, що українці зараз так ненавидять Ангелу Меркель за її політику 2006-2008 років, “начебто Януковича у 2010 якісь інопланетяни нам обрали”.

А головний редактор видання LB.ua Олег Базар закликав звернути увагу на те, що Меркель каже, що зараз Україна є внутрішньо демократично стабільною країною.

– І цим треба тикати в пику всім вихованцям Меркель та Шредера у тамтешній політиці, усім явним та латентним русофілам, які спробують завадити наданню Україні статусу кандидата у члени ЄС. А потім і про ПДЧ поговоримо, – наголосив він.

Голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков звернув увагу на те, що Меркель заблокувала вступ України до НАТО, коли президентом був Віктор Ющенко (2005–2010), а прем’єром – Юлія Тимошенко, проте винен у всьому, за її словами, Віктор Янукович.

Частина користувачів соцмереж, побачивши заяви Меркель про те, що вона не почувається винною і не могла знати, чим закінчаться спроби задобрити агресора, почала іронізувати, порівнюючи її спроби виправдатися з тим, як поводилися і що говорили перші російські військовополонені.

Журналіст Євген Зінченко, тим часом, звернув увагу на те, що події, що відбулися в результаті дій Меркель, назавжди визначили її справжнє місце в історії.

Деякі користувачі наголошують, що навіть при тому, що Україна раніше була іншою, це не скасовує того, що імперіалізм Росії був і залишається тим самим.