Карта боевых действий на 09.06.2022 – ситуация на фронте
На 106-е сутки полномасштабной войны в Украине наиболее активные бои идут на восточном фронте.
Карта боевых действий в Украине на 09.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Вооруженные силы Беларуси в рамках проверки боевой готовности своих подразделений отрабатывают борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника.
На Северном направлении враг усиленно охраняет участок украинско-российской границы и обстреливает из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении оккупанты, чтобы повысить устойчивость своей обороны, оборудуют позиции и минируют подступы.
Кроме того, интенсивно обстреливая из артиллерии украинские подразделения, россияне пытаются сковать действия Сил обороны Украины.
Атаковал враг 8 июня инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.
На Славянском направлении россияне готовятся к продолжению наступления в направлении Славянска и Барвенкового.
Также захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дибровное, Камышеваха и Курулька, а затем пошли в наступление, штурмуя районы вблизи Богородичного и Долгенького. По состоянию на 9 июня боевые действия там продолжаются.
На Донецком направлении оккупанты обстреливали из артиллерии линию столкновения и нанесли ракетный удар в районе Краматорска.
На Лиманском направлении армия РФ атаковала Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.
Под обстрелом из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня находились подразделения украинских войск на Северодонецком направлении.
Однако все попытки россиян выявить слабые места в обороне Северодонецка напрасны, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Оккупанты целились по гражданской инфраструктуре Северодонецка, Лисичанска, Приволья, Устиновки, Горского и Катериновки и нанесли авиаудар по Тошковке.
Однако штурм в районе последнего населенного пункта для военных РФ был неудачным. Значительные потери заставили российских военных отойти и в направлении Катериновки.
Обстреляли россияне позиции украинских подразделений вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского на Бахмутском направлении из ствольной и реактивной артиллерии.
Ракетно-авиационные удары оккупанты нанесли по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.
Под огневым прикрытием враг штурмует районы населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.
Линии столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях военные РФ обстреливают из артиллерии и минометов, чтобы сковать действия украинских защитников.
Под огнем артиллерии разных калибров находились Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое на Южнобужском направлении.
Согласно данным Генштаба ВСУ, россияне здесь готовятся к форсированию водных помех.
Армия РФ уже дополнительно развернула подразделения ствольной и реактивной артиллерии, тактический ракетный комплекс Точка-У, а также планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами Т-62.
Потери РФ на 9 июня 2022
- личного состава – около 31,7 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 398 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9),
- артиллерийских систем – 711 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 213,
- средств противовоздушной обороны – 96,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
- крылатых ракет – 125,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15),
- специальной техники – 53.
Полномасштабная война в Украине длится уже 106-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.