Июнь, 09 в 11:25

На 106-е сутки полномасштабной войны в Украине наиболее активные бои идут на восточном фронте.

Карта боевых действий в Украине на 09.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Вооруженные силы Беларуси в рамках проверки боевой готовности своих подразделений отрабатывают борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

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На Северном направлении враг усиленно охраняет участок украинско-российской границы и обстреливает из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении оккупанты, чтобы повысить устойчивость своей обороны, оборудуют позиции и минируют подступы.

Кроме того, интенсивно обстреливая из артиллерии украинские подразделения, россияне пытаются сковать действия Сил обороны Украины.

Атаковал враг 8 июня инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

На Славянском направлении россияне готовятся к продолжению наступления в направлении Славянска и Барвенкового.

Также захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дибровное, Камышеваха и Курулька, а затем пошли в наступление, штурмуя районы вблизи Богородичного и Долгенького. По состоянию на 9 июня боевые действия там продолжаются.

На Донецком направлении оккупанты обстреливали из артиллерии линию столкновения и нанесли ракетный удар в районе Краматорска.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

Под обстрелом из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня находились подразделения украинских войск на Северодонецком направлении.

Однако все попытки россиян выявить слабые места в обороне Северодонецка напрасны, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Оккупанты целились по гражданской инфраструктуре Северодонецка, Лисичанска, Приволья, Устиновки, Горского и Катериновки и нанесли авиаудар по Тошковке.

Однако штурм в районе последнего населенного пункта для военных РФ был неудачным. Значительные потери заставили российских военных отойти и в направлении Катериновки.

Обстреляли россияне позиции украинских подразделений вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского на Бахмутском направлении из ствольной и реактивной артиллерии.

Ракетно-авиационные удары оккупанты нанесли по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Под огневым прикрытием враг штурмует районы населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

Линии столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях военные РФ обстреливают из артиллерии и минометов, чтобы сковать действия украинских защитников.

Под огнем артиллерии разных калибров находились Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое на Южнобужском направлении.

Согласно данным Генштаба ВСУ, россияне здесь готовятся к форсированию водных помех.

Армия РФ уже дополнительно развернула подразделения ствольной и реактивной артиллерии, тактический ракетный комплекс Точка-У, а также планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами Т-62.

Потери РФ на 9 июня 2022

личного состава – около 31,7 тыс. (+200),

танков ‒ 1 398 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 438 (+9),

артиллерийских систем – 711 (+8),

реактивных систем залпового огня – 213,

средств противовоздушной обороны – 96,

самолетов – 212,

вертолетов – 178,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 562 (+3),

крылатых ракет – 125,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15),

специальной техники – 53.

Полномасштабная война в Украине длится уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.