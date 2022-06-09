Карта бойових дій на 09.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 09 в 11:25

На 106-ту добу повномасштабної війни в Україні найбільш активні бої точаться на східному фронті.

Карта бойових дій в Україні на 09.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Збройні сили Білорусі в межах перевірки бойової готовності своїх підрозділів відпрацьовують боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону та обстрілює з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку окупанти, щоб підвищити стійкість своєї оборони, обладнують позиції та мінують підступи.

Крім того, інтенсивно обстрілюючи з артилерії українські підрозділи, росіяни намагаються скувати дії Сил оборони України.

Атакував ворог 8 червня інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.

На Слов’янському напрямку росіяни готуються до продовження наступу в напрямку Слов’янська та Барвінкового.

Також загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька, а потім пішли в наступ, штурмуючи райони поблизу Богородичного та Довгенького. Станом на 9 червня бойові дії там тривають.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали з артилерії лінію зіткнення та завдали ракетного удару в районі Краматорська.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

Під обстрілом із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню перебували підрозділи українських військ на Сєвєродонецькому напрямку.

Проте всі спроби росіян виявити слабкі місця в обороні Сєвєродонецька є марними, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Окупанти цілили по цивільній інфраструктурі Сєвєродонецька, Лисичанська, Привілля, Устинівки, Гірського та Катеринівки та завдали авіаудару по Тошківці.

Однак штурм у районі останнього населеного пункту для військових РФ був невдалим. Значні втрати змусили російських військових відійти і в напрямку Катеринівки.

Обстріляли росіяни позиції українських підрозділів поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського на Бахмутському напрямку із ствольної та реактивної артилерії.

Ракетно-авіаційних ударів окупанти завдали по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

Під вогневим прикриттям ворог штурмує райони населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

Лінії зіткнення на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках військові РФ обстрілюють із артилерії та мінометів, щоб скувати дії українських захисників.

Під вогнем артилерії різних калібрів перебували Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка й Таврійське на Південнобузькому напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни тут готуються до форсування водних перешкод.

Армія РФ вже додатково розгорнула підрозділи ствольної та реактивної артилерії, тактичний ракетний комплекс Точка-У, а також планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами Т-62.

Втрат РФ на 9 червня 2022

особового складу ‒ близько 31,7 тис. (+200),

танків ‒ 1 398 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 438 (+9),

артилерійських систем – 711 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 213,

засобів протиповітряної оборони ‒ 96,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 562 (+3),

крилатих ракет ‒ 125,

кораблів (катерів) ‒ 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 421 (+15),

спеціальної техніки – 53.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.