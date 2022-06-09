Пентагон показал фото отправки очередной партии гаубиц M777 в Украину
Пентагон отчитался об очередной погрузке американских гаубиц М777 готовится для отправки в Украину.
Об этом 8 июня Минобороны США написал на своей странице в Facebook.
— Гаубица M777 Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине, — говорится в сообщении.
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В свою очередь, Генеральный штаб ВСУ поблагодарил Соединенные Штаты за вооруженную помощь.
В конце мая стало известно, что Канада предоставит Украине около 20 тыс. снарядов к гаубицам M777.
Перед этим, в конце апреля, Канада совместно с США передала первую партию тяжелой артиллерии – гаубицы М777.
Источники: U.S. Department of Defense (DoD), Генштаб ВСУ