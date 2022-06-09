Июнь, 09 в 20:17

Законопроект о лишении гражданства Украины за государственную измену зарегистрирован в Верховной Раде. Это следует из карточки документа № 7452 О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за измену.

Отметим, что на данный момент полный текст проекта еще не обнародован на сайте Верховной Рады.

Автором документа является народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Сергей Кузьминых.

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Напомним, что согласно статье 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства или изменить ему гражданство. Также гражданин страны не может быть изгнан за пределы Украины или же выдан другому государству.