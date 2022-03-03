Верховная Рада Украины поддержала ужесточение уголовной ответственности за государственную измену, диверсии и мародерство.

Соответствующие законопроекты народные депутаты приняли на заседании в четверг, 3 марта.

Так, был принят проект закона №7116 О внесении изменений в Уголовный кодекс об усилении ответственности за преступления против основ нацбезопасности Украины в условиях действия режима военного положения. Документ поддержали за основу и в целом 285 нардепов.

Согласно пояснительной записке, законопроект обеспечит максимальное и справедливое наказание лиц, которые в условиях военного положения по заказу российских кураторов совершают действия, направленные на ослабление обороноспособности Украины, посягают на суверенитет нашего государства или наносят ущерб мирному населению.

Законопроектом вносятся изменения в статьи 111 и 113 Уголовного кодекса Украины:

• за государственную измену вводят наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества (до сих пор за госизмену наказывали лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой);

• за диверсию в условиях военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества (до сих пор было лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой).

Также вводится запрет на амнистию лиц, совершивших государственную измену и диверсию.

Кроме того, народные избранники 288 голосами приняли в целом законопроект № 7124 об усилении ответственности за мародерство в условиях войны, развязанной Россией против Украины.

– Военные действия агрессора во многих случаях направлены на мирное население, объекты гражданской инфраструктуры, что… заставляет людей покидать свои дома и имущество. Нередко такие обстоятельства используются злоумышленниками для беспрепятственного завладения этим имуществом путем проникновения в квартиры, жилые дома, офисы или заведения торговли. Имеют место и случаи открытого завладения чужим имуществом, в том числе с применением насилия, — подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины. Так, составы преступлений, предусмотренные статьями 185, 186, 187, 189, 191, дополняются квалифицирующим признаком – совершение в условиях военного или чрезвычайного положения:

• кража в условиях военного положения будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (ст. 185);

• грабеж в условиях военного положения – лишением свободы на срок от 7 до 10 лет (ст. 186);

• разбой (завладение имуществом) в условиях военного положения – лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества (ст. 187);

• вымогательство во время военного положения – лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества (ст. 189);

• присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения – лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (ст. 191).

Также повышается минимальная граница наказания за мародерство.

Так, за похищение на поле боя вещей, находящихся при убитых или раненых (мародерство), грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет (до сих пор было от 3 до 10 лет).

Как известно, Верховная Рада сегодня также приняла два законопроекта, которые вводят ответственность для коллаборантов. Речь идет о лицах, сознательно сотрудничающих с государством-агрессором Россией. Для них предусмотрели до 15 лет лишения свободы. Кроме того, для коллаборантов будет закрыт доступ к военной службе и допуск к государственной тайне.