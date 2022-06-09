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Факти / Україна

Українців можуть позбавляти громадянства за держзраду: зареєстрований законопроєкт

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Паспорт України
Фото: Depositphotos

Законопроєкт щодо позбавлення громадянства України за державну зраду зареєстровано у Верховній Раді. Це випливає із картки документа № 7452 Про внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу України щодо позбавлення громадянства України за зраду.

Зазначимо, що на сьогодні повний текст проєкту ще не оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Автором документа є народний депутат від парламентської фракції Слуга народу Сергій Кузьміних.

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Нагадаємо, що згідно зі статтею 25 Конституції, громадянина України не можна позбавити громадянства або змінити йому громадянство. Також громадянина країни не може бути вигнано за межі України або видано іншій державі.

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