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Факты / Мир

К шестому пакету санкций против России присоединилась Швейцария

Анастасия Гевко, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Швейцарское правительство сообщило о присоединении страны к шестому пакету санкций против России и Беларуси. Всего в списке Швейцарии оказалось около сотни физических и юридических лиц, включая олигарха Александра Мельниченко.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Швейцарии.

В санкционном списке, помимо прочего, находятся военные, которые несут ответственность за зверства, совершенные в Буче, а также лица, которые занимаются политикой, пропагандой, олигархи и члены их семей.

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Также правительство Швейцарии одобрило отключение от SWIFT Сбербанка и еще трех новых российских и белорусских банков.

Власти страны расширили перечень экономически важных товаров, которые запрещено ввозить. Также Швейцария присоединилась к эмбарго российских нефтепродуктов.

До этого Европейский Союз утвердил шестой пакет санкций против РФ с эмбарго на поставки нефти. Как ожидается, поэтапный отказ от нефти РФ займет от шести до восьми месяцев.

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