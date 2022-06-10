До шостого пакету санкцій проти Росії приєдналася Швейцарія

Червень, 10 в 17:25

Швейцарський уряд повідомив про приєднання країни до шостого пакету санкцій проти Росії та Білорусі. Загалом у списку Швейцарії опинилося близько сотні фізичних та юридичних осіб, включаючи олігарха Олександра Мельниченка.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті уряду Швейцарії.

У списку санкцій, крім іншого, знаходяться військові, які несуть відповідальність за звірства, вчинені в Бучі, а також особи, які займаються політикою, пропагандою, олігархи та члени їхніх сімей.

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Також уряд Швейцарії схвалив відключення від SWIFT Сбєрбанку та ще трьох нових російських та білоруських банків.

Влада країни розширила перелік економічно важливих товарів, які заборонено ввозити. Також Швейцарія приєдналася до ембарго російських нафтопродуктів.

До цього Європейський Союз затвердив шостий пакет санкцій проти РФ із ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від нафти РФ займе від шести до восьми місяців.