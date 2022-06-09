Зеленский ввел против Путина персональные санкции

Июнь, 09 в 18:06

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №400 о введении санкций против Владимира Путина.

Этим документом глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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К нему есть Приложение с перечнем физических лиц, в отношении которых применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры. В нем — Путин и еще 34 российских чиновника. Среди них – Песков, Шойгу, Мишустин, Лавров и другие.

В списке ограничительных мер 18 пунктов, в частности блокировка активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на въезд, лишение государственных наград Украины. И все это – бессрочно.