Июнь, 10 в 6:59

Обстановка в операционной зоне на юге Украины остается достаточно сложной.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Российский враг ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Однако сил, ресурсов и мотивации идти в наступление у оккупантов нет.

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В командовании отмечают, что украинская авиация нанесла серию ударов по опорному пункту россиян, местам скопления их техники и личного состава, а также по понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсона.

— По результатам авиаударов уничтожены 33 рашиста, реактивная система залпового огня Град, несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и два с горюче-смазочными материалами. Остальные вражеские потери уточняются, — отметили в ОК Юг.

Корабельная группировка ЧФ РФ держит наготове к осуществлению ракетных атак четыре надводных корабля и одну подводную лодку, вместе с ними на дежурстве один большой десантный корабль.

Это означает, что угроза ракетных ударов все еще возможна, а вот возможность высадки морского десанта поставлена ​​на паузу.

Ранее сообщалось, что в Черном море группировка разнородных сил флота РФ отрабатывает учения по боевой стойкости — отрабатывают применение против них противокорабельных ракет и авиации.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг