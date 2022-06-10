Оккупанты минируют подступы к своим позициям, а сил и ресурсов продвигаться нет — ОК Юг
Обстановка в операционной зоне на юге Украины остается достаточно сложной.
Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.
Российский враг ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Однако сил, ресурсов и мотивации идти в наступление у оккупантов нет.
В командовании отмечают, что украинская авиация нанесла серию ударов по опорному пункту россиян, местам скопления их техники и личного состава, а также по понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсона.
— По результатам авиаударов уничтожены 33 рашиста, реактивная система залпового огня Град, несколько единиц бронированной техники, три склада боеприпасов и два с горюче-смазочными материалами. Остальные вражеские потери уточняются, — отметили в ОК Юг.
Корабельная группировка ЧФ РФ держит наготове к осуществлению ракетных атак четыре надводных корабля и одну подводную лодку, вместе с ними на дежурстве один большой десантный корабль.
Это означает, что угроза ракетных ударов все еще возможна, а вот возможность высадки морского десанта поставлена на паузу.
Ранее сообщалось, что в Черном море группировка разнородных сил флота РФ отрабатывает учения по боевой стойкости — отрабатывают применение против них противокорабельных ракет и авиации.
Источник: ОК Юг
Фото: ОК Юг