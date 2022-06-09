Флот РФ проводит учения в Черном море – ОК Юг
В Черном море группировка разнородных сил флота РФ отрабатывает учения по боевой стойкости.
В частности, отрабатывают россияне применение против них противокорабельных ракет и авиации.
Также Черноморский флот РФ тренируется использовать сухопутные зенитно-ракетные комплексы Тор-М2, которые у них установлены на корабельно-катерном складе.
Кроме того, три надводных и один подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов.
– Итого, 28 Калибров наготове, – подытоживают в Оперативном командовании Юг.
Российские учения проходят на безопасном расстоянии от украинского побережья.
Тем временем, украинская армейская авиация нанесла два удара по скоплению сил армии РФ и по одному из ее опорных пунктов в Херсонской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:
- 30 российских военных,
- две единицы бронированной техники,
- четыре единицы автомобильной техники.
Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области украинские защитники ликвидировали три полевых склада боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: Минобороны РФ