Июнь, 09 в 6:30

В Черном море группировка разнородных сил флота РФ отрабатывает учения по боевой стойкости.

В частности, отрабатывают россияне применение против них противокорабельных ракет и авиации.

Также Черноморский флот РФ тренируется использовать сухопутные зенитно-ракетные комплексы Тор-М2, которые у них установлены на корабельно-катерном складе.

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Кроме того, три надводных и один подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов.

– Итого, 28 Калибров наготове, – подытоживают в Оперативном командовании Юг.

Российские учения проходят на безопасном расстоянии от украинского побережья.

Тем временем, украинская армейская авиация нанесла два удара по скоплению сил армии РФ и по одному из ее опорных пунктов в Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:

30 российских военных,

две единицы бронированной техники,

четыре единицы автомобильной техники.

Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области украинские защитники ликвидировали три полевых склада боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ