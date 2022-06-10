Окупанти мінують підступи до своїх позицій, а сил і ресурсів просуватися немає – ОК Південь
Обстановка в операційній зоні на півдні України залишається доволі складною.
Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.
Російський ворог веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Проте сил, ресурсів та мотивації йти у наступ у окупантів не має.
В командуванні наголошують, що українська авіація завдала серію ударів по опорному пункту росіян, місцям скупчення їхньої техніки та особового складу, а також по понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.
– За результатами авіаударів знищено 33 рашистів, реактивну систему залпового вогню Град, кілька одиниць броньованої техніки, три склади боєприпасів та два з паливно-мастильними матеріалами. Решта ворожих втрат уточнюється, – зазначили в ОК Південь.
Корабельне угруповання ЧФ РФ тримає напоготові до здійснення ракетних атак чотири надводних кораблі та один підводний човен, разом з ними на чергуванні один великий десантний корабель.
Це означає, що загроза ракетних ударів все ще можлива, а ось імовірність висадки морського десанту поставлена на паузу.
Раніше повідомлялося, що у Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту РФ відпрацьовує навчання з бойової стійкості – відпрацьовують застосування проти них протикорабельних ракет та авіації.
Джерело: ОК Південь
Фото: ОК Південь