Червень, 10 в 6:59

Обстановка в операційній зоні на півдні України залишається доволі складною.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

Російський ворог веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Проте сил, ресурсів та мотивації йти у наступ у окупантів не має.

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В командуванні наголошують, що українська авіація завдала серію ударів по опорному пункту росіян, місцям скупчення їхньої техніки та особового складу, а також по понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

– За результатами авіаударів знищено 33 рашистів, реактивну систему залпового вогню Град, кілька одиниць броньованої техніки, три склади боєприпасів та два з паливно-мастильними матеріалами. Решта ворожих втрат уточнюється, – зазначили в ОК Південь.

Корабельне угруповання ЧФ РФ тримає напоготові до здійснення ракетних атак чотири надводних кораблі та один підводний човен, разом з ними на чергуванні один великий десантний корабель.

Це означає, що загроза ракетних ударів все ще можлива, а ось імовірність висадки морського десанту поставлена на паузу.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту РФ відпрацьовує навчання з бойової стійкості – відпрацьовують застосування проти них протикорабельних ракет та авіації.

Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь