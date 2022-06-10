Июнь, 10 в 0:08

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть теневой части экономической жизни.

По словам главы государства, украинцы должны привыкать к тому, что в обществе должны быть только две части – те, кто защищают независимость и те, кто работают для обеспечения этой защиты.

— Если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институций. Все, кто работает в украинской политике, влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что теневого в стране больше не будет, — сказал Зеленский.

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Зеленский сообщил, что сегодня провел важный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Черногории, и обратился к участникам министерской встречи Организации экономического сотрудничества и развития.

Также Зеленский провел совещание с чиновниками по вопросам экономики, бизнеса и рабочих мест.

– Обсудили действия на трех уровнях – то, что нужно сделать прямо сейчас, то, что можем сделать в ближайшее время, как бы сложно ни было, и то, что обязательно сделаем после войны. Первое – это программа специальных грантов для поддержки малого и среднего бизнеса. Второе – это развитие нашего сектора безопасности во всех его аспектах. И сейчас, и в будущем. И третий аспект – это промышленное обновление и привлечение инвестиций в государство, — сказал Зеленский.

Кроме этого президент поблагодарил связистов, которые буквально за день возобновили телевизионное вещание в Харькове после утреннего обстрела, и рассказал о ситуации на фронте.

— Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся. Есть определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении, – отметил он.