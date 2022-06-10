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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Срыв планов РФ на Запорожском направлении и взрывы в Харькове: что происходит на 107-й день войны (онлайн)

Срыв планов РФ на Запорожском направлении и взрывы в Харькове: что происходит на 107-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. В то же время, ВСУ постепенно продвигаются на Харьковщине, освобождая нашу землю, а на Николаевском направлении — достойно держится оборона.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что Россия пытается возобновить наступление для захвата Запорожской области.

В то же время, СМИ пишут, что Владимира Зеленского пригласят на саммит лидеров и правительств стран-членов НАТО в Мадриде.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, которым украинцев смогут лишать гражданства за госизмену.

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00:33 - 10 июня

Украинская авиация ударила по опорному пункту, понтонной переправе и составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсона. Об этом сообщает ОК Юг.

По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 оккупанта, реактивная система залпового огня Град, несколько единиц бронированной техники, 3 состава боеприпасов и 2 горюче-смазочных материалов.

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00:31 - 10 июня

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть теневой части экономической жизни.

По словам главы государства, украинцы должны привыкать к тому, что в обществе должны быть только две части – те, кто защищают независимость и те, кто работают для обеспечения этой защиты.

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