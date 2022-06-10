Срыв планов РФ на Запорожском направлении и взрывы в Харькове: что происходит на 107-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. В то же время, ВСУ постепенно продвигаются на Харьковщине, освобождая нашу землю, а на Николаевском направлении — достойно держится оборона.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что Россия пытается возобновить наступление для захвата Запорожской области.

В то же время, СМИ пишут, что Владимира Зеленского пригласят на саммит лидеров и правительств стран-членов НАТО в Мадриде.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, которым украинцев смогут лишать гражданства за госизмену.