Червень, 10 в 0:08

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не може бути тіньової частини економічного життя.

За словами глави держави, українці мають звикати до того, що в суспільстві мають бути тільки дві частини – ті, хто захищає незалежність, і ті, хто працює для забезпечення цього захисту.

– Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій. Усі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде, – сказав Зеленський.

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Зеленський повідомив, що сьогодні провів важливу розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Чорногорії та звернувся до учасників міністерської зустрічі Організації економічного співробітництва та розвитку.

Також Зеленський провів нараду з урядовцями щодо питань економіки, бізнесу та робочих місць.

– Обговорили дії на трьох рівнях – те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни. Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу. Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому. І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу, – сказав Зеленський.

Крім цього, президент подякував зв’язківцям, які буквально за день відновили телевізійне мовлення в Харкові після ранкового обстрілу, та розповів про ситуацію на фронті.

– Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку, – зазначив він.