В Минобороны рассказали, могут ли войска РФ повторить наступление на Киев
Повторную попытку наступления российских войск на Киев исключать нельзя. Ведь Россия не отказалась от стратегического плана уничтожить государственность Украины.
Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
— В ближайшей перспективе мы не видим такой возможности (наступления на Киев, – Ред.), но все равно рано или поздно Россия может повторить подобные наступательные действия. Конечно, для этого нужно провести мощный подготовительный этап, создать наступательные группировки. Сейчас мы такого не видим, – объяснил он.
Александр Мотузяник добавил, что Восток и Юг Украины – это только тактические кратковременные планы России. Ее стратегическая цель – полное уничтожение Украины.
Поэтому, по его словам, украинцы должны привыкнуть к этой мысли и жить с этим, укрепляться и готовиться к обороне. Представитель Минобороны заметил, что пока Украина имеет такого соседа, жить спокойно, к сожалению, РФ нам не даст.