Июнь, 10 в 15:01

Повторную попытку наступления российских войск на Киев исключать нельзя. Ведь Россия не отказалась от стратегического плана уничтожить государственность Украины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

— В ближайшей перспективе мы не видим такой возможности (наступления на Киев, – Ред.), но все равно рано или поздно Россия может повторить подобные наступательные действия. Конечно, для этого нужно провести мощный подготовительный этап, создать наступательные группировки. Сейчас мы такого не видим, – объяснил он.

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Александр Мотузяник добавил, что Восток и Юг Украины – это только тактические кратковременные планы России. Ее стратегическая цель – полное уничтожение Украины.

Поэтому, по его словам, украинцы должны привыкнуть к этой мысли и жить с этим, укрепляться и готовиться к обороне. Представитель Минобороны заметил, что пока Украина имеет такого соседа, жить спокойно, к сожалению, РФ нам не даст.