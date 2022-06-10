У Міноборони розповіли, чи можуть війська РФ повторити наступ на Київ
Повторну спробу наступу російських військ на Київ відкидати не можна. Адже Росія не відмовилась від стратегічного плану знищити державність України.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
– У найближчій перспективі ми не бачимо такої можливості (наступу на Київ, – Ред.), але все одно рано чи пізно Росія може повторити такі подібні наступальні дії. Звичайно, для цього треба провести потужний підготовчий етап, створити наступальні угруповання. Зараз ми такого не бачимо, – пояснив він.
Олександр Мотузяник додав, що Схід і Південь України – це лише тактичні короткочасні плани Росії. Її стратегічна мета – повне знищення України.
Тому, за його словами, українці повинні звикнути до цієї думки і жити з цим, укріплюватися і готуватися до оборони. Речник Міноборони зауважив, що допоки Україна має такого сусіда, жити спокійно, на жаль, РФ нам не дасть.