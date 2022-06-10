Червень, 10 в 15:01

Повторну спробу наступу російських військ на Київ відкидати не можна. Адже Росія не відмовилась від стратегічного плану знищити державність України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

– У найближчій перспективі ми не бачимо такої можливості (наступу на Київ, – Ред.), але все одно рано чи пізно Росія може повторити такі подібні наступальні дії. Звичайно, для цього треба провести потужний підготовчий етап, створити наступальні угруповання. Зараз ми такого не бачимо, – пояснив він.

Зараз дивляться

Олександр Мотузяник додав, що Схід і Південь України – це лише тактичні короткочасні плани Росії. Її стратегічна мета – повне знищення України.

Тому, за його словами, українці повинні звикнути до цієї думки і жити з цим, укріплюватися і готуватися до оборони. Речник Міноборони зауважив, що допоки Україна має такого сусіда, жити спокійно, на жаль, РФ нам не дасть.