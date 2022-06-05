Киев остается главной целью России: Маляр о вражеских обстрелах по столице

Несмотря на отступление российской армии от столицы Украины, Киев по-прежнему находится под значительной опасностью. Город остался основной целью России.

В этом убеждена заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, сейчас полномасштабная война – в горячей фазе, а столица остается целью РФ.

– Мы говорили всегда, что Киев под угрозой. Нам следует понимать, что война в горячей фазе. И Киев остается основной целью России, – считает заместитель главы Минобороны.

Утром 5 июня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и области. В результате вражеских обстрелов в Дарницком и Днепровском районах столицы один мирный житель ранен. Известно о попадании ракеты в Броварах, однако информация о разрушениях еще уточняется.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что всего в столице российская армия запустила пять крылатых ракет Х-22. Одну удалось уничтожить украинским защитникам, однако остальные попали в местную инфраструктуру. По неофициальной информации, Россия запустила эти ракеты из акватории Каспийского моря.

Заместитель министра обороны Украины также рассказала, какая сейчас ситуация в Северодонецке. В городе до сих пор продолжаются ожесточенные бои, а украинские защитники оказывают упорное сопротивление российской армии.

– Действительно, сейчас там горячо. Но бои продолжаются. Пока они продолжаются, некорректно говорить о результатах. Нас спрашивают: сколько процентов города находится под контролем российских войск? Такие вещи мы не можем говорить. Это никто не может точно сказать. Когда продолжаются бои, какая-то часть города может быть сейчас под контролем российской армии, но через полчаса ситуация может измениться в корне. Ситуация динамична. Мы точно можем говорить, что Вооруженные силы Украины мощно сопротивляются, иначе город был бы уже под контролем РФ. Там привлечены очень профессиональные украинские подразделения.

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