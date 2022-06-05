Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Киев остается главной целью России: Маляр о вражеских обстрелах по столице

Юля Захарченко редактор ленты

Несмотря на отступление российской армии от столицы Украины, Киев по-прежнему находится под значительной опасностью. Город остался основной целью России.

В этом убеждена заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, сейчас полномасштабная война – в горячей фазе, а столица остается целью РФ.

– Мы говорили всегда, что Киев под угрозой. Нам следует понимать, что война в горячей фазе. И Киев остается основной целью России, – считает заместитель главы Минобороны.

Утром 5 июня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и области. В результате вражеских обстрелов в Дарницком и Днепровском районах столицы один мирный житель ранен. Известно о попадании ракеты в Броварах, однако информация о разрушениях еще уточняется.

Сейчас смотрят

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что всего в столице российская армия запустила пять крылатых ракет Х-22. Одну удалось уничтожить украинским защитникам, однако остальные попали в местную инфраструктуру. По неофициальной информации, Россия запустила эти ракеты из акватории Каспийского моря.

удар по Києву

Фото: Факты ICTV

Заместитель министра обороны Украины также рассказала, какая сейчас ситуация в Северодонецке. В городе до сих пор продолжаются ожесточенные бои, а украинские защитники оказывают упорное сопротивление российской армии.

– Действительно, сейчас там горячо. Но бои продолжаются. Пока они продолжаются, некорректно говорить о результатах. Нас спрашивают: сколько процентов города находится под контролем российских войск? Такие вещи мы не можем говорить. Это никто не может точно сказать. Когда продолжаются бои, какая-то часть города может быть сейчас под контролем российской армии, но через полчаса ситуация может измениться в корне. Ситуация динамична. Мы точно можем говорить, что Вооруженные силы Украины мощно сопротивляются, иначе город был бы уже под контролем РФ. Там привлечены очень профессиональные украинские подразделения.

Читайте
Оккупанты говорили о фильтрации, но мы тогда не понимали: куда исчезают люди из Мариуполя

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подоляк: Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники России
Подоляк: Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники России
Ракетный обстрел Киева и потери позиций РФ в Северодонецке: что происходит на 102-й день войны (онлайн)
Ракетный обстрел Киева и потери позиций РФ в Северодонецке: что происходит на 102-й день войны (онлайн)
Прощай, Кутузов: под Попасной ВСУ ликвидировали очередного генерала российской армии
Прощай, Кутузов: под Попасной ВСУ ликвидировали очередного генерала российской армии
РФ возобновила наступление в районе Святогорска и несет большие потери – Генштаб ВСУ
РФ возобновила наступление в районе Святогорска и несет большие потери – Генштаб ВСУ
Дефицит строительных материалов в Украине: какие вдвое подорожают до середины лета
Дефицит строительных материалов в Украине: какие вдвое подорожают до середины лета
Оккупанты сбросили запрещенные фосфорные бомбы на село под Харьковом
Оккупанты сбросили запрещенные фосфорные бомбы на село под Харьковом
Устанавливают пневмобаллоны и усиленную ходовую: как одесситы модернизируют авто для фронта
Устанавливают пневмобаллоны и усиленную ходовую: как одесситы модернизируют авто для фронта
Адвокат Маси Найем тяжело ранен — Сенцов
Адвокат Маси Найем тяжело ранен — Сенцов
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка