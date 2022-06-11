Июнь, 10 в 21:34

Вооруженные силы Украины отодвинули российских захватчиков от Запорожья. За последние две недели линия фронта стала дальше от города на 5-7 км.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– За последние две недели где-то на 5-7 км линия фронта отодвинута от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет. Именно такую ​​повестку дня ставят наши защитники себе на ближайшее время, — сказал Федоров.

Отметим, ранее стало известно, что украинские бойцы сдвинули линию фронта на Запорожье.

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По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, некоторые позиции бойцы Национальной гвардии России оставили сами, поскольку перешли на Херсонское направление.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что российские войска отправились чуть дальше – в сторону Северодонецка. А в Запорожскую область российское командование перебросило боевиков так называемой ДНР.