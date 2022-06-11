Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– За останні два тижні десь на 5-7 км лінія фронту відсунута від Запоріжжя. Тож деокупація й міста Мелітополя, й інших тимчасово окупованих територій буде. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі на найближчі часи, – сказав Федоров.

Зазначимо, раніше стало відомо, що українські бійці посунули лінію фронту на Запоріжжі.

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За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, деякі позиції бійці Національної гвардії Росії залишили самі, оскільки перейшли на Херсонський напрямок.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські війська вирушили трохи далі – в бік Сєвєродонецька. А до Запорізької області російське командування перекинуло бойовиків так званої ДНР.