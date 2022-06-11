Июнь, 11 в 8:42

Российские оккупанты на Луганщине ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, во Врубовке в результате применения огнеметной реактивной системы выгорело много домов.

В то же время в больницы Днепра и Львова госпитализировали пятерых раненых за последние дни жителей Лисичанска.

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По словам Гайдая, российская армия не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной. То же самое оккупанты сейчас делают в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы.

Так, 10 июня в ходе очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения Азот. До этого – несколько промышленных цехов химзавода.

Оккупанты ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово — Гайдай / 4 фотографии

Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей.

В течение 10 июня российские оккупанты открывали огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Нырково, Горскому, Врубовке, Камышевахе. Частных или полных разрушений жилищного фонда очень много.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что военные РФ продолжают штурмовать Северодонецк. Сейчас оккупанты имеют частичный успех при наступлении в направлении Новотошкивского – Орехово.

Фото: Сергей Гайдай