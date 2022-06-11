Червень, 11 в 8:42

Російські окупанти на Луганщині вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, у Врубівці внаслідок застосування вогнеметної реактивної системи вигоріло багато будинків.

Водночас до лікарень Дніпра та Львова госпіталізували п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська.

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За словами Гайдая, російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Теж саме окупанти зараз роблять в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на весь світ заводи.

Так, 10 червня під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання Азот. До цього – декілька промислових цехів хімзаводу.

Окупанти вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове – Гайдай / 4 фотографии

Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Упродовж 10 червня російські окупанти відкривали вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що військові РФ продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Нині окупанти мають частковий успіх під час наступу в напрямку Новотошківського – Оріхового.

Фото: Сергій Гайдай