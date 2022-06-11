Оккупанты имеют частичный успех на Северодонецком направлении – Генштаб ВСУ
11 июня российские военные продолжают прибегать к штурмовым действиям в Северодонецке Луганской области.
Сейчас оккупанты имеют частичный успех при наступлении в направлении Новотошковского – Орехового.
– Армия РФ закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В то же время накануне только на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:
- четыре танка,
- две артиллерийские системы,
- 11 боевых бронированных машин,
- три единицы автомобильной техники,
- склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай