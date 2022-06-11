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Факты / Украина

Оккупанты имеют частичный успех на Северодонецком направлении – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Оккупанты имеют частичный успех на Северодонецком направлении – Генштаб ВСУ

11 июня российские военные продолжают прибегать к штурмовым действиям в Северодонецке Луганской области.

Сейчас оккупанты имеют частичный успех при наступлении в направлении Новотошковского – Орехового.

– Армия РФ закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В то же время накануне только на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:

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  • четыре танка,
  • две артиллерийские системы,
  • 11 боевых бронированных машин,
  • три единицы автомобильной техники,
  • склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай

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