Июнь, 11 в 7:17

11 июня российские военные продолжают прибегать к штурмовым действиям в Северодонецке Луганской области.

Сейчас оккупанты имеют частичный успех при наступлении в направлении Новотошковского – Орехового.

– Армия РФ закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В то же время накануне только на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:

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четыре танка,

две артиллерийские системы,

11 боевых бронированных машин,

три единицы автомобильной техники,

склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай