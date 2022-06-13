Июнь, 12 в 21:18

Украинским защитникам удалось остановить наступление оккупационных войск РФ в их продвижении в Северодонецке Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный по результатам переговоров со своим американским коллегой — Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

— Противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области… Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника, — написал он.

По его словам, враг массово применяет артиллерию и имеет десятикратное огневое преимущество.

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— Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта, — подчеркнул Залужный.

Валерий Залужный также заявил, что после неудач на Луганском направлении оккупанты продолжили обстрел жилых кварталов Харькова. Это, по его словам, “требует от нас адекватных действий”.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что враг также обстреливает из артиллерии и минометов подразделения сил обороны Украины в Черниговской и Сумской областях, на что украинские военные ведут ответный огонь.

– На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям. По состоянию на сегодняшний день имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия, — сообщил он.

Он заявил, что в своем обращении к Марку Милли еще раз призвал США передать Украине еще больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

Источник: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний