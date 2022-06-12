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Факты / Происшествия

В Рубежном ВСУ накрыли командный пункт кадыровцев – ОВА

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сергій Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в воскресенье, 12 июня, рассказал о том, что ВСУ накрыли командный пункт кадыровцев в Рубежном.

Он добавил, что количество погибших уточняется.

– Эта работа проводится, и на сегодня мы имеем уже три таких факта слаженной работы бойцов спецназа и Вооруженных сил Украины из артиллерии. Это уничтожение вагнеровцев в Стаханове – там выжил только один. Также это уничтожение командного пункта кадыровцев в Рубежном, потери врага уточняются. А также уничтожение определенного числа солдат РФ, которые пытались провести совещание в Доме химиков в Северодонецке, – сказал Гайдай.

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Фото: Сергей Гайдай

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