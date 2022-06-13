Червень, 12 в 21:18

Українським захисникам вдалося зупинити наступ окупаційних військ РФ у їхньому просуванні у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

– Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області… Складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника, – написав він.

За його словами, ворог масово застосовує артилерію та має десятикратну вогневу перевагу.

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– Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта, – наголосив Залужний.

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