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Факти / Надзвичайні події

У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт кадирівців – ОВА

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Сергій Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у неділю, 12 червня, розповів про те, що ЗСУ накрили командний пункт кадирівців у Рубіжному.

Він додав, що кількість загиблих уточнюється.

– Ця робота проводиться, і на сьогодні ми маємо вже три такі факти злагодженої роботи спецпризначенців та Збройних сил України з артилерії. Це знищення вагнерівців у Стаханові – там вижив лише один. Також це знищення командного пункту кадирівців у Рубіжному, втрати ворога уточнюються. А також знищення певної кількості солдатів РФ, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків у Сєвєродонецьку, – сказав Гайдай.

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Фото: Сергій Гайдай

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