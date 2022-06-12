Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у неділю, 12 червня, розповів про те, що ЗСУ накрили командний пункт кадирівців у Рубіжному.

Він додав, що кількість загиблих уточнюється.

– Ця робота проводиться, і на сьогодні ми маємо вже три такі факти злагодженої роботи спецпризначенців та Збройних сил України з артилерії. Це знищення вагнерівців у Стаханові – там вижив лише один. Також це знищення командного пункту кадирівців у Рубіжному, втрати ворога уточнюються. А також знищення певної кількості солдатів РФ, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків у Сєвєродонецьку, – сказав Гайдай.