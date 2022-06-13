Июнь, 12 в 22:35

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Украина готовилась к войне с Россией под предлогом “обычных военных учений” по аналогии с тем, как это делали войска РФ и Беларуси накануне.

– Это был предлог, который позволил нам тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации. Когда начались удары, наши ребята не были все вместе в одной точке, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране, – заявил Резников в интервью изданию The Economist.

Он добавил, что украинские власти спрятали по стране системы ПВО и штурмовики, заменив их макетами, а также приняли новый закон о территориальной обороне, который позволил бы за три дня вооружить около 100 тыс. мирных жителей.

Кроме того Алексей Резников напомнил о решении Владимира Зеленского остаться в Киеве, несмотря на опасность.

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– Все ожидали, что президент сбежит и сформирует правительство в изгнании. Но у Зеленского был свой сценарий, – подчеркнул министр.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская разведка пыталась предупредить Украину об опасности российского вторжения, однако Зеленский якобы не хотел об этом даже слышать.