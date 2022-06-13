Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За сценарієм Зеленського: Резніков розкрив подробиці підготовки до вторгнення РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
За сценарієм Зеленського: Резніков розкрив подробиці підготовки до вторгнення РФ
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна готувалася до війни з Росією під приводом “звичайних військових навчань” за аналогією до того, як це робили війська РФ і Білорусі напередодні.

– Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини із місць їхньої постійної дислокації. Коли почалися удари, наші хлопці не були всі разом в одній точці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами та розкидані по країні, – заявив Резніков в інтерв’ю The Economist.

Він додав, що українська влада сховала по країні системи ППО та штурмовики, замінивши їх макетами, а також ухвалила новий закон про територіальну оборону, який дозволив би за три дні озброїти близько 100 тис. мирних жителів.

Крім того, Олексій Резніков нагадав про рішення Володимира Зеленського залишитися в Києві, незважаючи на небезпеку.

Зараз дивляться

– Усі очікували, що президент втече та сформує уряд у вигнанні. Але Зеленський мав свій сценарій, – підкреслив міністр.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американська розвідка намагалася попередити Україну про небезпеку російського вторгнення, проте Зеленський нібито не хотів навіть чути про це.

Читайте
ЗСУ звільнятимуть Херсонщину поступово – Кім

Джерело: Economist
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка