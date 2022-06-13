Червень, 12 в 22:35

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна готувалася до війни з Росією під приводом “звичайних військових навчань” за аналогією до того, як це робили війська РФ і Білорусі напередодні.

– Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини із місць їхньої постійної дислокації. Коли почалися удари, наші хлопці не були всі разом в одній точці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами та розкидані по країні, – заявив Резніков в інтерв’ю The Economist.

Він додав, що українська влада сховала по країні системи ППО та штурмовики, замінивши їх макетами, а також ухвалила новий закон про територіальну оборону, який дозволив би за три дні озброїти близько 100 тис. мирних жителів.

Крім того, Олексій Резніков нагадав про рішення Володимира Зеленського залишитися в Києві, незважаючи на небезпеку.

Зараз дивляться

– Усі очікували, що президент втече та сформує уряд у вигнанні. Але Зеленський мав свій сценарій, – підкреслив міністр.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американська розвідка намагалася попередити Україну про небезпеку російського вторгнення, проте Зеленський нібито не хотів навіть чути про це.