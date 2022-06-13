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Факты / Украина

ВСУ будут освобождать Херсонщину постепенно – Ким

Анастасия Гевко, редактор ленты
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил в интервью изданию La Repubblica, что Вооруженные силы будут освобождать Херсонскую область от российской оккупации постепенно, чтобы не рисковать людьми.

Он добавил, что украинская армия не может позволить себе российскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые, к тому же, ни к чему не ведут.

– Если бы мы это сделали, то потеряли бы многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют, мы полагаемся на военную тактику, – подчеркнул Ким.

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Фото: Віталій Кім

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Джерело: La Repubblica

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