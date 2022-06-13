Червень, 12 в 22:05

Глава Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив в інтерв’ю виданню La Repubblica, що Збройні сили звільнятимуть Херсонську область від російської окупації поступово, щоб не ризикувати людьми.

Він додав, що українська армія не може дозволити собі російську тактику з великими ривками відкритою місцевістю, які, до того ж, ні до чого не ведуть.

– Якби ми це зробили, то втратили б багато людей. У нас інша концепція війни та життя: росіяни вбивають своїх солдатів, ми намагаємось обмежити втрати. Вони стріляють, ми покладаємось на військову тактику, – наголосив Кім.

Фото: Віталій Кім

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Джерело: La Repubblica