Июнь, 12 в 20:08

Российская армия потеряла наступательный потенциал во время войны в Украине.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес в интервью одному из изданий.

– Несмотря на проблемы, у россиян все еще есть преимущество в артиллерии и РСЗО. И за это преимущество приходится платить большую цену. Однако, по моему мнению, это их (русской армии, – Ред.) последний наступательный рывок. У них нет больше возможности продолжать идти вперед. Их солдаты обессилены, их логистика нарушается, — отметил он.

Годжес считает, что российские захватчики не способны будут ни на что, кроме артиллерийских обстрелов до конца августа или раньше. Он верит, что уже в июле украинская армия сможет полноценно применить артиллерию и РСЗО, которые предоставляют западными партнерами.

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Эксперт добавил, что у россиян большинство оборудования уничтожено, то же самое и с транспортом. Есть дефицит запчастей к технике.

— Под “логистикой” я имею в виду всю систему, а не только подвоз боеприпасов. Они не смогли произвести впечатление, что они могут снабжать своих солдат. С другой стороны, и то, что следует учитывать, украинские и русские солдаты дерутся уже более 100 дней. Но последние почти не покидают фронт, – говорит он.

Годжес подчеркнул, что у россиян нет возможности сделать ротацию, поэтому они, вероятно, исчерпали свой потенциал.

Недавно военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что Россия не может использовать свой наступательный потенциал и преимущество в технике и артиллерии в Северодонецке.

Он отметил, что потеря Северодонецка не станет сильным ударом для украинской армии. Однако ведутся бои в Лисичанске.

Фото: Генштаб ВСУ