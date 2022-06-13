Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

На Донецком направлении враг пытается создать несколько котлов – Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка и Боровского оккупационные войска пытаются оцепить подразделения ВСУ, образовав так называемые котлы.

– На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское, – сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 13 июня.

Штурмовые действия россиян в самом Северодонецке безуспешны, наступление врага в районе Метелкиного также провалилось.

На Славянском направлении оккупанты пытались штурмовать Богородичное, однако ВСУ заставили врага отступить, сейчас он закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

Сейчас смотрят

Российские войска продолжают обстрелы украинских позиций на Бахмутском направлении из ствольной артиллерии и РСЗО.

В то же время, по данным Генштаба, у противника существенные проблемы с комплектованием подразделений на территориях Донецкой и Луганской областей.

В Минобороны сообщают, что в настоящее время в Черном море находятся шесть российских кораблей с суммарным залпом до 36 ракет.

Оттуда РФ продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В обстрелах также задействованы дальние бомбардировщики.

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка