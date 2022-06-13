Июнь, 13 в 19:02

В районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка и Боровского оккупационные войска пытаются оцепить подразделения ВСУ, образовав так называемые котлы.

– На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское, – сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 13 июня.

Штурмовые действия россиян в самом Северодонецке безуспешны, наступление врага в районе Метелкиного также провалилось.

На Славянском направлении оккупанты пытались штурмовать Богородичное, однако ВСУ заставили врага отступить, сейчас он закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

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В то же время, по данным Генштаба, у противника существенные проблемы с комплектованием подразделений на территориях Донецкой и Луганской областей.

В Минобороны сообщают, что в настоящее время в Черном море находятся шесть российских кораблей с суммарным залпом до 36 ракет.

Оттуда РФ продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В обстрелах также задействованы дальние бомбардировщики.