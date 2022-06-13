Червень, 13 в 19:02

У районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька та Борівського окупаційні війська намагаються оточити підрозділи ЗСУ, утворивши так звані котли.

– На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське, – повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 13 червня.

Штурмові дії росіян у самому Сєвєродонецьку безуспішні, наступ ворога в районі Метьолкіного також провалився.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися штурмувати Богородичне, проте ЗСУ змусили ворога відступити, зараз він закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

Зараз дивляться

Російські війська продовжують обстріли українських позицій на Бахмутському напрямку зі ствольної артилерії та РСЗВ.

Водночас, за даними Генштабу, противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на територіях Донецької та Луганської областей.

У Міноборони повідомляють, що зараз у Чорному морі перебувають шість російських кораблів із сумарним залпом до 36 ракет.

Звідти РФ продовжує завдавати ракетних ударів по території України. В обстрілах також задіяні дальні бомбардувальники.