На Донецькому напрямку ворог намагається створити кілька котлів – Генштаб
У районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька та Борівського окупаційні війська намагаються оточити підрозділи ЗСУ, утворивши так звані котли.
– На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське, – повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 13 червня.
Штурмові дії росіян у самому Сєвєродонецьку безуспішні, наступ ворога в районі Метьолкіного також провалився.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися штурмувати Богородичне, проте ЗСУ змусили ворога відступити, зараз він закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.
Російські війська продовжують обстріли українських позицій на Бахмутському напрямку зі ствольної артилерії та РСЗВ.
Водночас, за даними Генштабу, противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на територіях Донецької та Луганської областей.
У Міноборони повідомляють, що зараз у Чорному морі перебувають шість російських кораблів із сумарним залпом до 36 ракет.
Звідти РФ продовжує завдавати ракетних ударів по території України. В обстрілах також задіяні дальні бомбардувальники.