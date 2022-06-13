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Факты / Украина

В Черном море Россия держит шесть кораблей с ракетами Калибр

Анастасия Гевко, редактор ленты
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Российские корабли и дальние бомбардировщики продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Так, на данный момент в Черном море находится шесть носителей РФ с суммарным залпом до 36 ракет.

Об этом спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал во время брифинга в понедельник, 13 июня.

– 12 июня четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 из акватории Азовского моря совершили пуски по меньшей мере трех крылатых ракет Х-22 по территории Украины в Селидовом и Покровском Донецкой области. Кроме того, 11 июня из акватории Черного моря было выпущено до четырех крылатых ракет морского базирования Калибр по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины в Тернопольской области, – рассказал Мотузяник.

По его данным, основной целью российского командования на этом этапе, кроме выхода на админграницы Луганской и Донецкой областей, остается блокирование морских путей Украины.

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Мотузяник отметил, что продолжает сохраняться угроза нанесения авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси.

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