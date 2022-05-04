В Черном и Азовском морях корабли врага еще имеют 22 ракеты Калибр – Мотузяник

Страна-агрессор Россия еще имеет по меньшей мере 22 крылатые ракеты Калибр в Черном и Азовском морях, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Российские корабли пытаются изолировать район, где продолжаются боевые действия, и проводить разведку.

По его словам, возможна вероятность продолжения ракетных ударов по украинским городам с привлечением корабельного состава военно-морского флота Российской Федерации.

— По данным нашей разведки, в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр. По состоянию на этот день, их суммарный ракетный залп может составить до 22 ракет, — подчеркнул спикер Минобороны Украины.

По словам Александра Мотузяника, корабли агрессора продолжают находиться в акватории Черного и Азовского морей. Захватчики делают все для изоляции мест проведения боевых действий и вражеской разведки.

За все время полномасштабной войны в Украине страна-агрессор выпустила на территорию Украины более 1,9 тыс. вражеских ракет, подсчитали в Министерстве обороны США. В Пентагоне отметили, что больше всего российских авиаударов приходится на Мариуполь и Донбасс.