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Факти / Україна

У Чорному морі Росія тримає шість кораблів із ракетами Калібр

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Російські кораблі та дальні бомбардувальники продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Так, зараз у Чорному морі перебуває шість носіїв РФ із сумарним залпом до 36 ракет.

Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник розповів під час брифінгу у понеділок, 13 червня.

– 12 червня чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3 з акваторії Азовського моря здійснили пуски щонайменше трьох крилатих ракет Х-22 по території України у Селидовому та Покровському Донецькій області. Крім того, 11 червня з акваторії Чорного моря було випущено до чотирьох крилатих ракет морського базування Калібр по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України у Тернопільській області, – розповів Мотузяник.

За його даними, основною метою російського командування на цьому етапі, окрім виходу на адмінкордони Луганської та Донецької областей, залишається блокування морських шляхів України.

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Мотузяник зазначив, що продовжує зберігатись загроза завдання авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі.

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