Июнь, 13 в 17:44

В Украине наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды в нашем государстве. Предприятия принадлежат российскому олигарху.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, в целом арестованы активы на общую сумму более 53,4 млн грн.

– Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся долями уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины подтвердили арест корпоративных прав “компании по производству и реализации минеральной воды”. Следствие установило, что предприятие принадлежит российскому олигарху через кипрские компании.

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При этом олигарх с другими российскими бизнесменами пытались уйти от возможных санкций и принудительной конфискации активов в Украине. Для этого они планировали заключить соглашения по якобы продаже корпоративных прав.

– По данным следствия, российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности, по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины, — рассказали в БЭБ.

В конце концов суд наложил арест на активы, предупредив попытку их вывода из собственности российского олигарха.

По данным БЭБ, ориентировочная рыночная стоимость бренда в 2021 году превышала 10 млрд грн.

Досудебное расследование по факту легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины), осуществляют детективы БЭБ.

В ведомствах не сообщают название предприятий и фамилию российского олигарха.

В то же время, по информации украинских СМИ, речь идет о Михаиле Фридмане, который находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза. А производителем минеральной воды, которого упоминают ведомства, является Моршинская.

Так, олигарх Михаил Фридман владеет в Украине вместе с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном компанией IDS Group Ukraine (это “дочка” международной группы IDS Borjomi International, входящей в Альфа-групп). Компания выступает импортером минеральной воды Боржоми в Украину, а также представлена такими брендами, как Моршинская и Миргородская.

В мае сообщалось об аресте в Альфа-банке активов кипрских компаний более чем на 12,4 млрд грн, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Михаил Фридман.

Источник: Офис генпрокурора, БЭБ, Экономическая правда, Интерфакс-Украина