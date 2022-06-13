Червень, 13 в 17:44

В Україні накладено арешт на корпоративні права підприємств, що є одними з найбільших виробників мінеральної води в нашій державі. Підприємства належать російському олігарху.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, загалом арештовано активи на загальну суму понад 53,4 млн грн.

– Це цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі Бюро економічної безпеки України підтвердили арешт корпоративних прав “компанії з виробництва та реалізації мінеральної води”. Слідство встановило, що підприємство належить російському олігарху через кіпрські компанії.

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При цьому олігарх із іншими російськими бізнесменами намагалися уникнути можливих санкцій та примусової конфіскації активів в Україні. Для цього вони планували укласти угоди з начебто продажу корпоративних прав.

– За даними слідства, російські бізнесмени намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України, – розповіли в БЕБ.

Зрештою суд наклав арешт на активи, попередивши спробу їх виведення з власності російського олігарха.

За даними БЕБ, орієнтовна ринкова вартість бренду в 2021 році перевищувала 10 млрд грн.

Досудове розслідування за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України), здійснюють детективи БЕБ.

У відомствах не повідомляють назву підприємств та прізвище російського олігарха.

Водночас, за інформацією українських ЗМІ, йдеться про Михайла Фрідмана, який знаходиться під санкціями США, Великої Британії та Євросоюзу. А виробником мінеральної води, який згадують відомства, є Моршинська.

Так, олігарх Михайло Фрідман володіє в Україні разом із партнерами Германом Ханом та Петром Авеном компанією IDS Group Ukraine (це “дочка” міжнародної групи IDS Borjomi International, що входить до Альфа-груп). Компанія є імпортером мінеральної води Боржомі в Україну, а також представлена такими брендами, як Моршинська і Миргородська.

У травні повідомлялося про арешт в Альфа-банку активів кіпрських компаній на понад 12,4 млрд грн, бенефіціарним власником яких є російський олігарх Михайло Фрідман.

Джерело: Офіс генпрокурора, БЕБ, Економічна правда, Інтерфакс-Україна