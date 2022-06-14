Июнь, 14 в 11:32

14 июня в Херсоне слышны взрывы. Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.

Официальных комментариев о ситуации в городе и области пока не поступало.

К слову, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне развернули до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области.

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Напомним, что два мощных взрыва перед объявлением воздушной тревоги утром 14 июня слышали и одесситы.

Как впоследствии уточнили в Оперативном командовании Юг, в сторону города российские военные выпустили из берегового ракетного комплекса на территории временно оккупированного Крыма две ракеты Оникс.

Их над морем уничтожило подразделение противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.